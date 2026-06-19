La UE destina tres millones de euros en ayuda alimentaria a 336.000 refugiados de Uganda

El PMA distribuirá la ayuda mediante transferencias digitales a través de dinero móvil y servicios bancarios a los refugiados más vulnerables y recién llegados, procedentes principalmente de la República Democrática del Congo (RDC), Sudán del Sur y Sudán.

"Las transferencias monetarias son una de las formas más eficaces de apoyar a las familias refugiadas y a las comunidades de acogida, garantizando que la ayuda llegue a quienes la necesitan de forma segura, rápida y digna", afirmó Liam Kelly, responsable de los programas de ayuda humanitaria de la UE en Uganda, en un comunicado.

En el contexto del actual brote de ébola registrado en la RDC y Uganda, el uso de transferencias monetarias digitales "está demostrando ser fundamental, ya que permite a los refugiados recibir asistencia a distancia", precisó el PMA.

Los pagos digitales ayudan a reducir aglomeraciones en los puntos de distribución, limitan la posible exposición al contagio y permiten a las familias acceder a los alimentos de forma segura, manteniendo la flexibilidad y la dignidad, según la agencia de la ONU.

"Las transferencias monetarias son esenciales para una respuesta humanitaria más eficiente y centrada en las personas, empoderando a los refugiados al darles la posibilidad de elegir”, declaró el representante interino del PMA en Uganda, Marcus Prior.

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Uganda acoge a más de dos millones de refugiados en trece asentamientos, la mayor población de refugiados de África.