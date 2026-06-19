La UE pone el foco en los terceros países y la prevención para la lucha contra las drogas

En un texto de conclusiones aprobado en la última jornada de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete en Bruselas, los líderes europeos subrayaron la importancia de "abordar todos los aspectos del fenómeno de las drogas mediante un enfoque integral que abarque a todo el Gobierno y a toda la sociedad".

Esta estrategia, que se discutió como un punto independiente en la agenda de la cumbre, debe estar basada, a juicio del Consejo "en datos contrastados y con un esfuerzo coordinado a nivel local, regional, nacional, de la UE e internacional".

Entre las medidas propuestas se encuentran una mejora en la preparación, la protección de la salud pública, un refuerzo de la seguridad, prevención en los daños relacionados con estas sustancias y un fomento de asociaciones e iniciativas de cooperación europeas e internacionales, y pusieron de ejemplo la Coalición Europea contra las Drogas, así como "la cooperación en materia de aplicación de la ley con terceros países".

Además, subrayaron la importancia de la prevención, el acceso al tratamiento y las medidas de reinserción social, así como la existencia de un marco armonizado a escala mundial "aplicado de manera efectiva en materia de seguridad y resiliencias marítimas y portuarias".

También abogaron por tener "una actuación coherente" frente a terceros países "que dan cobijo a traficantes de drogas y no cumplen con sus obligaciones en virtud del Derecho internacional".

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Por último, el Consejo Europeo sostuvo que la intención de la Comisión Europea de presentar un nuevo régimen de sanciones dirigidos a grupos de delincuencia organizada transnacional "no debería menoscabar los procedimientos judiciales ni la cooperación en estos ámbitos.

Los Estados miembros de la Unión Europea enfrentan una creciente alarma ante la infiltración de las mafias del narcotráfico, cuya expansión y virulencia criminal ya son catalogadas por las autoridades comunitarias como una amenaza para la estabilidad de las instituciones al mismo nivel que el terrorismo.