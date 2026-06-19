Paraguay, listo para el duelo clave ante Turquía por el Mundial 2026

La selección paraguaya completó este jueves su último entrenamiento antes del decisivo compromiso frente a Turquía por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026.

La movilización se desarrolló en el complejo universitario Spartan Soccer Complex de San José, California, donde el cuerpo técnico encabezado por Gustavo Alfaro ultimó los detalles tácticos de cara al encuentro que puede marcar el futuro de la Albirroja en la Copa del Mundo.

Durante los primeros quince minutos de la práctica, período habilitado para la observación de los medios de comunicación, se pudieron apreciar ejercicios recreativos y dinámicas de distensión dentro del plantel.

La principal noticia positiva fue la presencia de Ramón Sosa trabajando a la par de sus compañeros. El atacante dejó atrás las molestias físicas que lo venían afectando y quedó a disposición del cuerpo técnico para el compromiso ante los turcos.

Por el contrario, Gustavo Caballero volvió a realizar tareas diferenciadas debido a la lesión muscular que arrastra desde los últimos días y todo indica que no podrá ser tenido en cuenta para el encuentro de este viernes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Posteriormente, Alfaro centró el entrenamiento en aspectos tácticos y en los movimientos que pretende implementar frente a una selección turca que también llega necesitada de una victoria tras su derrota en el debut.

Con las últimas pruebas realizadas, el entrenador argentino tiene definido el once que saldrá al campo de juego en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

Paraguay formará con Orlando Gill en el arco; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso en defensa; Matías Galarza, Diego Gómez, Andrés Cubas y Miguel Almirón en el mediocampo; mientras que Julio Enciso e Isidro Pitta serán los encargados de comandar el ataque.

El encuentro se disputará este viernes desde las 20:00 de California y las 00:00 del sábado en Paraguay, en un partido clave para las aspiraciones albirrojas de continuar con vida en el Mundial 2026.