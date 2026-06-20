Alto comisionado de la ONU lamenta nuevo reglamento de la UE para agilizar deportaciones

"Los Estados de la UE no pueden simplemente externalizar a terceros países sus obligaciones en materia de derechos humanos", indicó este sábado el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas en un comunicado.

Afirmó que la cuestión es especialmente sensible en el caso de detenciones y devoluciones de personas vulnerables, incluidos niños, lo que "conlleva un alto riesgo de que se vulneren los derechos humanos".

Türk también recordó que el derecho internacional deja claro que nadie debe ser devuelto a un lugar donde corra el riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos u otros daños irreparables.

Los eurodiputados avalaron el 17 de junio el texto, al que España se opuso desde su concepción, con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones, después de que las instituciones europeas alcanzaran un acuerdo político provisional el pasado 1 de junio.