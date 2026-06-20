Bruselas pide a las FAR en Sudán que "pongan fin de inmediato" a la ofensiva en Kordofán

"Al Obeid no debe convertirse en otro Al Fasher. La Unión Europea insta a las Fuerzas de Apoyo Rápido a que pongan fin de inmediato a su asalto contra Al Obeid", dijo en un comunicado un portavoz de Exteriores del bloque europeo.

El grupo paramilitar habría trasladado refuerzos desde la extensa región de Darfur que controla hacia el norte de Kordofán (centro), incluidos mercenarios extranjeros, para lanzar una ofensiva contra el Ejército, informaron este viernes a EFE fuentes militares sudanesas.

Bruselas urgió a poner "fin a la matanza de civiles, a la violencia contra los grupos étnicos y a los ataques contra infraestructuras civiles" e instó a permitir a los civiles "salir libremente y en condiciones de seguridad, y a los agentes humanitarios tener un acceso rápido, seguro y sin obstáculos".

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ya advirtió el jueves sobre los riesgos de "una ofensiva inminente" en Al Obeid, donde sus habitantes llevan 18 meses viviendo en condiciones de asedio.

“Ya hemos visto esta táctica antes. Sabemos a dónde condujo entonces y no podemos permitir que se repitan las atrocidades evitables que documentamos en Al Fasher y en el campamento de desplazados internos de Zamzam, en el norte de Darfur, el año pasado. Los civiles corren grave peligro en Kordofán, especialmente en Al Obeid, si no se toman medidas para detener la inminente ofensiva y la escalada militar”, declaró.

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Por su parte, el gobernador del estado sudanés de Kordofán del Norte, Abdul Khaliq Abdul Latif, aseguró este viernes que Al Obeid se encuentra "segura y estable", y no afronta ninguna amenaza real por parte de las FAR, en guerra con las Fuerzas Armadas desde abril de 2023.