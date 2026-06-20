Ecuador exportará 2,88 millones de barriles de crudo por más de 313 millones de dólares

La empresa estatal informó que 1,44 millones de barriles de crudo Oriente fueron adjudicados a la china Petrochina International, mientras que 1,44 millones de barriles de crudo Napo a Unipec America, subsidiaria de la petrolera china Sinopec.

Los ingresos estimados por lo adjudicado a Petrochina son 162 millones de dólares y a Unipec, 151 millones de dólares, detalló Petroecuador.

La petrolera ecuatoriana invitó a participar a más de 35 empresas calificadas e inscritas en el Registro de Proveedores de la Gerencia de Comercio Internacional, lo que para la estatal garantiza "una amplia concurrencia bajo criterios de transparencia, competitividad, eficiencia y maximización del valor de los recursos hidrocarburíferos del país".

Para la determinación del precio de exportación de los crudos ecuatorianos se utiliza como referencia el marcador internacional West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales indicadores del mercado petrolero mundial.

Con unos 470.000 barriles de crudo producidos al día, el petróleo es uno de los principales productos de exportación de Ecuador y uno de los puntales para la financiación del presupuesto general del Estado.