Egipto insiste a Sudán en reanudar el proceso político para acabar con la guerra

En un comunicado del Ministerio de Exteriores egipcio, Abdelaty subrayó la importancia de "alcanzar una tregua humanitaria para allanar el camino hacia un alto el fuego sostenible y la reanudación del proceso político, garantizando al mismo tiempo el acceso humanitario a las zonas afectadas".

Indicó que hay que respetar el principio de que Sudán sea el "único país en la solución política", así como destacó los esfuerzos del denominado Cuarteto sobre Sudán, una coalición diplomática internacional integrada por Estados Unidos, Egipto, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU), país que es acusado por el Ejército sudanés de apoyar a las FAR, aunque este lo niega.

Abdelaty reafirmó durante la reunión con el ministro sudanés el "apoyo inquebrantable de Egipto a la unidad, la soberanía, la integridad territorial y las instituciones nacionales de Sudán, así como su rechazo al establecimiento de cualquier entidad paralela", en referencia al sistema establecido por las FAR en las zonas que domina en el país africano.

Durante la jornada de hoy, se prevé que Abdelaty se reúna también con Massad Boulos, el asesor para África del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los tres años de guerra en Sudán han provocado la muerte de unas 400.000 personas -según estimaciones de EE.UU.-, han abocado a más de 21,2 millones de personas a una situación de hambruna aguda y han obligado a otras alrededor de 14 millones a abandonar sus hogares, convirtiendo a Sudán en el escenario de la peor crisis de desplazamiento y hambre del mundo, según la ONU.