El Gobierno español considera una persecución que juez abra juicio a la esposa de Sánchez

Aseguraron que la instrucción del caso por el juez Juan Carlos Peinado carece de todo sentido jurídico y solo atiende a motivos políticos.

En un auto difundido este sábado, Peinado envía a juicio con jurado popular a Gómez por cuatro delitos y fija como medidas cautelares la retirada del pasaporte, le prohíbe salir del territorio nacional y le impone una comparecencia quincenal en el juzgado.

La fuentes de Moncloa también resaltan las palabras del juez Peinado en el auto referidas a los agentes de las fuerzas de seguridad que acompañan y escoltan a Begoña Gómez.

"Lo que no cabe duda -escribe el juez- es que esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".

Según las fuentes, estas palabras acusando a la Policía y diciendo que los agentes podrían colaborar en una supuesta fuga son "otro ejemplo del despropósito" del magistrado.

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Peinado abrió juicio oral con jurado popular a Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, en relación con una cátedra pública de la Universidad Complutense de Madrid que ella codirigía.

También procesa a su asesora Cristina Álvarez por los mismos delitos y al empresario Juan Carlos Barrabés por tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.