El hacinamiento en centros detención de menores en Ecuador se dispara al 64,8 % en un año

"Este fenómeno responde a un crecimiento de la utilización de menores de edad por el crimen organizado", dijo a EFE Francisco Cevallos, investigador del Observatorio de Niñez, Adolescencia y Juventud, que analizó los datos publicados por el servicio nacional de prisiones.

El especialista señaló que solo en el primer trimestre de este año se registró un incremento del 35 % en las detenciones de adolescentes en comparación con el mismo periodo de 2025, y que uno de cada cuatro tenía un arma de fuego o un arma blanca, una cifra "2,6 veces mayor que en los mayores de 18 años, en donde apenas uno de cada diez tiene un arma".

"La capacidad que podría tener un adolescente de conseguir un arma solo es posible a través de un adulto que se la provee, y aquí es donde se ve más claro el uso de los adolescentes para los fines del crimen organizado", reiteró.

Entre los centros más saturados están el de Esmeraldas, provincia fronteriza con Colombia, donde hay capacidad para 35 adolescentes pero hasta mayo había 126; o el de Guayaquil, la ciudad más poblada del país, con 209 menores en un espacio para 150.

Los detenidos el miércoles fueron enviados a uno de estos centros, después de que la Fiscalía los procesó por el delito de asesinato, al haber disparado a quemarropa en contra de Carlos Suástegui, un supuesto cabecilla de Los Águilas, una facción de Los Choneros, el grupo criminal más antiguo de Ecuador.

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El crimen se registró en el aeropuerto de Guayaquil y las autoridades, que atribuyen el ataque a una disputa entre bandas, investigan quiénes son los autores intelectuales.

Hasta mayo de 2025, en los diez centros de adolescentes infractores que hay en el país había capacidad para 510 personas, y estaban ocupadas 473 plazas.

Sin embargo, en junio de ese año la cifra de adolescentes en esos lugares subió a 490 y la capacidad instalada bajó a 475, registrándose un hacinamiento del 3,16 %.

En noviembre pasó a 620 y en mayo de este año subió a 700, con espacio para 425 adolescentes, lo que supone un hacinamiento del 64,8 %, de acuerdo a las estadísticas oficiales.

Del total actual, 253 adolescentes están internados de manera preventiva y 447 cumplen una sentencia.

Cevallos afirmó que los adolescentes se vinculan a las organizaciones criminales principalmente para recibir una retribución, que puede ser regalos o dinero; por amistad, familia o venganza; por acceso a las drogas o por amenazas o extorsiones.

Un reclutamiento condicionado por la ausencia del Estado en zonas tomadas por bandas criminales y por la "narcocultura".

El especialista añadió que el Gobierno debe trabajar fuertemente en la prevención de esta problemática, llevando servicios especializados a las zonas más vulnerables.

Además, aseguró que es momento de que se reflexione sobre si el sistema penal juvenil está logrando realmente una reintegración de los adolescentes o se está convirtiendo en una réplica del sistema carcelario adulto, pues las prisiones han llegado a ser centros de coordinación criminal.