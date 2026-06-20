Hizbulá acusa a Israel de violar hoy hasta en 180 ocasiones la tregua en el Líbano

"El número de violaciones y ataques desde esta mañana asciende al menos a 180", dijo en un comunicado la oficina de prensa de la formación armada en su canal oficial de Telegram, y tildó de "mentiras" lo que Israel ha difundido sobre "las supuestas violaciones de Hizbulá, en un intento por justificar su continua agresión contra el Líbano y las masacres que comete contra civiles".

El Ejército israelí apuntó a que Hizbulá lanzó más de 50 proyectiles contra sus fuerzas, que continúan ocupando y expandiendo su área de control en el sur libanés, durante la pasada noche.

Sin embargo, el grupo libanés afirmó que respondió por la infiltración de las tropas israelíes en las colinas de Ali al Taher, en el sur del país.

"Es evidente que este enemigo engañoso y traicionero jamás ha respetado los términos de los acuerdos del alto el fuego, ni los del 27 de noviembre de 2024, ni los del 8 de abril de 2026, ni los posteriores al anuncio del memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos el 14 de junio, ni siquiera los de ayer, viernes 19 de junio", enumeró la organización.

Aseveró que los ataques israelíes "ya no son meras violaciones del acuerdo de alto el fuego, sino que constituyen una agresión flagrante y una continuación de la guerra en todo el sentido de la palabra".

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Por lo tanto, aclaró, la responsabilidad recae sobre la "ocupación israelí, cuyos oficiales han declarado reiteradamente y públicamente su rechazo a los acuerdos vigentes y su negativa a retirarse de los territorios libaneses ocupados".

Por eso mismo, llamó a que "todos los países y oficiales, especialmente Estados Unidos, deben presionar" a Israel para "obligarla a implementar los acuerdos y cesar sus ataques, en lugar de lanzar acusaciones indiscriminadas".

La formación terminó su comunicado afirmando que "el Líbano, su pueblo y su resistencia tienen derecho a defender su tierra y su soberanía frente a la continua agresión y violaciones israelíes".

El Ministerio de Salud Pública actualizó a 83 los fallecidos, entre ellos tres niños, y 141 los heridos por los bombardeos israelíes durante la jornada de ayer, una de las más sangrientas en semanas en el país mediterráneo, al tiempo que el ministerio y la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa contabilizaron en al menos 24 los decesos en el día de hoy por la escalada israelí.

De acuerdo con las últimas cifras actualizadas este mediodía por el ministerio, 4.057 personas han muerto y 12.121 han resultado heridas desde el pasado 2 de marzo por la ofensiva israelí, desembocada por la actuación de Hizbulá en la guerra en Irán -iniciada por Israel y Estados Unidos dos días antes- a favor de Teherán.