Hizbulá confirma alto el fuego en vigor desde ayer con Israel, al que acusa de violarlo

La formación armada afirmó que "se ha adherido al alto el fuego desde la noche del viernes 19 de junio, incluso después de que el enemigo lo violara desde el primer momento", apunta en un comunicado publicado en su canal oficial de Telegram.

Igualmente, la organización -alineada con Irán- indicó que "permanece preparada para responder, dada la trayectoria del enemigo de incumplimiento de sus promesas y su constante traición".

Desde anoche, Israel ha lanzado numerosos ataques contra el sur y este del Líbano, que ya han provocado al menos seis muertos, entre ellos un militar libanés.

Pero el Líbano sufrió ayer una de las jornadas más sangrientas en semanas con la muerte de al menos 47 personas por los ataques israelíes.

Hizbulá reivindicó que esta madrugada han atacado a las tropas israelíes cuando intentaban infiltrarse por las colinas de Ali al Taher, en el sur del país, pese a que la tregua estuviera ya en vigor.

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"Una vez más, al amparo del alto el fuego, el enemigo lanzó anoche un intento de infiltración hacia las alturas de Ali al Taher, que han permanecido inexpugnables a pesar de los repetidos intentos de capturarlas. Cuando la infantería infiltrada, perteneciente a la brigada de comandos enemiga, alcanzó una emboscada tendida por combatientes de la resistencia, estos los atacaron con armamento adecuado, infligiéndoles un número confirmado de bajas", dijo el grupo, sin precisar la cifra.

Es por ello que Israel, siempre según Hizbulá, recurrió "a intensos ataques aéreos dentro y fuera de la zona de operaciones, atacando, como de costumbre, a civiles inocentes para encubrir su fracaso militar".

Al final de su comunicado, Hizbulá declaró que, "respetando el alto el fuego, no dudará en enfrentarse a cualquier intento del enemigo de apoderarse de territorio y extender su ocupación".

Esta es la primera confirmación oficial de una de las partes sobre esta tregua, después de que ayer, medios israelíes y de Estados Unidos -país que actúa como mediador- informaran a través de fuentes oficiales anónimas que había entrado en vigor el alto el fuego, pese a que ya el cese de las hostilidades en el frente libanés se contemplaba en el memorando de entendimiento firmado digitalmente el miércoles entre Washington y Teherán.

De acuerdo con las últimas cifras actualizadas ayer por el Ministerio de salud Pública libanés, 3.980 personas han muerto y más de 12.000 han resultado heridas desde el pasado 2 de marzo, cuando comenzó la ofensiva israelí en el país mediterráneo.