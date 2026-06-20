Israel mata a una mujer al norte de la Franja de Gaza

"Según informes locales, recibió un disparo de bala cerca de la llamada 'línea naranja' en Beit Lahia. Posteriormente fue trasladada al hospital (Al Shifa) en la ciudad de Gaza, donde falleció a causa de sus heridas", dijeron fuentes del citado centro hospitalario a EFE.

La 'línea naranja' en Gaza es una zona militar de amortiguación o demarcación imaginaria establecida por el Ejército israelí, que se adentra hacia el interior de la Franja de Gaza más allá de la previamente conocida 'línea amarilla', que dejaba en manos del Estado hebreo aproximadamente el 53 % del enclave palestino.

Esta nueva franja abarca además el 11 % adicional del territorio gazatí.

La última muerte registrada hoy se une a la de a cinco gazatíes, incluidas dos niñas, que fallecieron esta madrugada a causa de un bombardeo del Ejército israelí sobre un edificio de apartamentos situado en la ciudad de Gaza, así como en otro ataque con dron en la misma urbe.

El ataque israelí contra la instalación residencial mató a un padre y dos hijas, mientras que la madre resultó herida y fue evacuada para recibir atención médica en Al Shifa.

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Las niñas fallecidas, identificadas por el personal médico de Al Shifa -que recibió los cadáveres y continúa atendiendo a varios heridos- eran las hermanas Lana Al Safadi, de 14 años, y Zeina Al Safadi, de 8 años.

En otro incidente, un gazatí murió la madrugada del sábado tras un ataque con misiles perpetrado por un dron israelí en la zona norte de la ciudad de Gaza.

La morgue del Hospital Al Shifa, donde fue trasladado el cuerpo, identificó al hombre como Ahmed Mounir al Zaza, de unos 40 años.

Además, en otro ataque este sábado, buques de la armada israelí abrieron fuego en el mar frente a la costa sur de la Franja de Gaza también de madrugada, según la agencia oficial palestina WAFA.

Según Sanidad gazatí, fueron 5 los gazatíes asesinados por Israel en las últimas 48 horas, además de 43 nuevos heridos, sin contar las víctimas reportadas este sábado.

Así, el total de muertos por fuego israelí en la Franja es de 1.012 y 3.208 heridos únicamente desde el 10 de octubre pasado, cuando Hamás e Israel rubricaron una tregua incumplida a diario por el Estado hebreo.

En este período, también se han recuperado los cadáveres de otros 784 gazatíes entre los escombros de edificios impactados por Israel.

Si el recuento se realiza desde el 7 de octubre de 2023, fecha en la que se produjeron los ataques terroristas de Hamás en territorio israelí, el número de asesinados en Gaza asciende a 73.023 y el de heridos a 173.316.