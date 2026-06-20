La Liga Árabe elogia a Libia por superar diferencias con la hoja de ruta electoral

Su secretario general, Ahmed Abulgueit, puso de manifiesto "el espíritu nacional y la responsabilidad histórica de los firmantes", y subrayó que su decisión conjunta de "superar las diferencias institucionales refleja una voluntad sincera de priorizar el interés superior del Estado libio y de preservar su soberanía por encima de cualquier otra consideración".

Asimismo, el responsable de la entidad panárabe, con sede en El Cairo, indicó en un comunicado publicado en su cuenta de X que esta hoja de ruta tripartita representa un "avance significativo para poner fin a la prolongada división política en Libia", y apuntó que el acuerdo se basa en el "impulso positivo logrado este año mediante el consenso sobre la unificación del presupuesto nacional y la adopción de la Carta Nacional de Reconciliación".

La Jefatura de Estado, el Senado y el Parlamento de Libia acordaron el pasado jueves celebrar elecciones legislativas -13 años después de las últimas- y presidenciales -que no se realizan desde 2011- antes del 17 de febrero de 2027, con el fin de unificar el país, dividido en dos administraciones desde 2014, y acabar con la crisis política, económica y social.

Se trata de un nuevo intento de organizar comicios, después de varios fallidos, el último en septiembre de 2021, que quedó suspendido debido a las disputas sobre las reglas que debían regir la votación, la forma en que habían sido elegidos los principales candidatos y los poderes de un eventual presidente y el Parlamento.

La hoja de ruta contempla las elecciones presidenciales y parlamentarias como punto de partida para la unificación institucional, el fortalecimiento de la soberanía nacional y la aprobación de reformas económicas y financieras.

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El documento presentado está firmado por el presidente del Parlamento, Aguila Saleh, el jefe del Consejo Presidencial, Mohamed Menfi, y el líder el Alto Consejo de Estado, Mohamed Takala.