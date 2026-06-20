Los duques de Sussex reciben la oferta de alojarse en una residencia real en julio

Este será el primer viaje en cuatro años que el príncipe Enrique, hijo menor de Carlos III, y la duquesa hacen con sus hijos, Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, al Reino Unido.
Los duques decidieron apartarse de la Casa real en enero de 2020 para residir en Estados Unidos y ser económicamente independientes, pero tras su partida hicieron devastadoras críticas contra la familia real británica a través de entrevistas y en el libro autobiográfico que Enrique publicó, Spare (En la sombra).
En visitas anteriores, el príncipe rechazó la oferta de hospedarse en el palacio de Buckingham, en Londres, debido a su preocupación por la seguridad si usaba un edificio tan visible.
La emisora afirma que no está claro qué residencia real se les ha ofrecido a los Sussex en esta ocasión.
Enrique ha manifestado su deseo de que sus hijos puedan conocer el Reino Unido y encontrarse con al menos una parte de la familia real, sobre todo su abuelo, el rey, que está en tratamiento oncológico.
La última vez que el príncipe Enrique y su padre se vieron en persona fue en septiembre de 2025 en Londres, durante una breve reunión privada en la residencia de Clarence House.