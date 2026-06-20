Los preparativos para negociaciones EEUU-Irán continúan en Suiza pese a la incertidumbre

Según señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores helvético en un comunicado, continúan de forma discreta sus esfuerzos para facilitar las conversaciones encaminadas a aplicar el memorando de entendimiento firmado entre Estados Unidos e Irán el 17 de junio.

Aunque la diplomacia suiza no quiso aclarar quiénes se encuentran en Bürgenstock, un lujoso complejo de restringido acceso en lo alto de una colina junto al lago de Lucerna, la televisión nacional RTS indicó que en el lugar se encuentran "delegaciones técnicas" de Estados Unidos e Irán, así como de los mediadores Catar y Pakistán.

La televisión nacional suiza también indicó que el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, estaría presente en Bürgenstock, por lo que es probable que la cuestión nuclear esté en la agenda de las discusiones.

Medios estadounidenses señalaron que el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, se dirige a Suiza, mientras que por parte iraní nada se ha confirmado por el momento.

Irán canceló el inicio de las negociaciones el viernes por los ataques israelíes contra el sur del Líbano, que consideró una violación del primer punto del memorando de entendimiento.

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La cancelación supuso un plantón a las delegaciones ya presentes en Bürgenstock de los países mediadores, Pakistán y Catar, esta última encabezada por su primer ministro, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.