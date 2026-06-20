Ministro de Pakistán viaja a Irán para impulsar negociación con EEUU tras cumbre cancelada

"El ministro Mohsin Naqvi viajará hacia allí en cualquier momento, pronto", afirmó a EFE una fuente oficial del Ministerio del Interior paquistaní bajo condición de anonimato.

La agencia estatal de noticias iraní IRNA confirmó que el desplazamiento diplomático se producirá con el objetivo de realizar un estricto seguimiento y evaluar de primera mano las negociaciones abiertas entre Irán y la administración estadounidense.

La cita en Teherán sucede apenas dos días después de la firma del acuerdo de paz el pasado miércoles, bajo la mediación directa del primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a las hostilidades en la región.

Las negociaciones de alto nivel estaban previstas para el viernes en Bürgenstock (Suiza), donde las delegaciones mediadoras de Pakistán y Catar iban a iniciar la primera ronda de conversaciones de paz junto a altos representantes de Washington, incluido el vicepresidente estadounidense, JD Vance.

Sin embargo, Teherán canceló a última hora el viaje de su delegación debido a los continuos bombardeos israelíes contra posiciones de la milicia chií Hizbulá en el sur del Líbano, dejando plantados a los mediadores en el complejo alpino y frustrando el arranque del diálogo directo.

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El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, llamó el viernes al presidente libanés, Joseph Aoun, para coordinar una quinta ronda de diálogo bilateral entre Israel y el Líbano (en la que no participa Hizbulá) que se celebrará en Washington del 23 al 25 de junio.

Los movimientos desde Islamabad incluirán también el viaje del titular de Exteriores, Ishaq Dar, a El Cairo, donde se reunirá el domingo con los cancilleres de Egipto, Arabia Saudí y Turquía para discutir los flecos de la paz entre el bloque informal de mediadores del conflicto.