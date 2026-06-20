Muere un segundo militar libanés por las heridas sufridas en un ataque israelí del viernes

"El Comando del Ejército lamenta el fallecimiento del Sargento Primero Ali Ibrahim, quien murió en combate el 20 de junio de 2026, como consecuencia de las heridas sufridas en un ataque aéreo israelí el 19 de junio en la localidad de Touline, en Marjayoun", indicó el Ejército en un escueto comunicado.

Ibrahim, oriundo de la misma población donde murió por el ataque israelí, nació el 15 de diciembre de 1983 (42 años), tenía un hijo y recibió "varias medallas y condecoraciones de la Comandancia del Ejército", según el comunicado castrense.

Poco antes se conocía que el soldado Jamil Nahal, de 24 años, murió por una acción israelí lanzada este sábado mientras viajaba por la carretera Kfar Rumman-Nabatieh, también en el sur.

"Los brutales ataques israelíes contra el Líbano continúan y la reciente escalada afecta a amplias zonas del sur, llegando hasta el Valle de la Bekaa (este), con un balance de más muertos y heridos, además de cuantiosos daños materiales", dijo el Ejército, y añadió que es "evidente que la continuación de estos brutales ataques israelíes tiene como objetivo obstaculizar cualquier solución que permita el restablecimiento de la estabilidad en el Líbano".

Durante este sábado, han muerto al menos seis personas, entre ellas el soldado Nahal, aunque se espera que la cifra aumente, dada la escalada israelí lanzada desde esta mañana.

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Hasta el momento, Israel no se ha pronunciado sobre el fallecimiento de los dos militares.

Estos ataques se producen a la par que el grupo chií libanés Hizbulá e Israel han confirmado oficialmente un alto el fuego entre ambos desde anoche.

Igualmente, el cese de hostilidades en el frente libanés se contemplaba en el memorando de entendimiento firmado digitalmente el miércoles entre Washington y Teherán.

Desde el pasado 2 de marzo, cuando comenzó la ofensiva israelí contra el Líbano después de que el grupo chií libanés Hizbulá entrara como actor en la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán dos días antes, una treintena de soldados libaneses han muerto por los ataques del Estado judío.

El Ministerio de Salud Pública libanés señaló el viernes que, desde esa fecha, un total de 3.980 personas han muerto y más de 12.000 han resultado heridas.