Octogenario líder encabezará las listas de los comunistas rusos pese a caída en sondeos

Ziugánov estará acompañado por el número dos de la formación, Yuri Afonin, y el gobernador de la república de Jakasia, Valentín Konoválov, según decidieron los compromisarios en el congreso federal del partido, celebrado este sábado.

A falta de una semana para cumplir los 82 años, presentó hoy el programa electoral de los comunistas centrado en la salida de la crisis económica con medidas como el subsidio de los productos básicos y las medicinas, según la agencia Interfax.

El líder comunista planteó el objetivo de lograr 15 millones de votos, frente a los 10,6 millones, casi el 19 % de los sufragios, que sumó su partido hace cinco años.

Según los últimos sondeos, el partido Nueva Gente, que representa a los emprendedores y habitantes de las grandes ciudades, ha superado a los comunistas en las encuestas con más de un 11 %.

Los analistas consideran que el motivo de su ascenso es su rechazo categórico a los cortes de internet por motivos de seguridad, que han indignado especialmente a los más jóvenes.

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Según los analistas, el tradicional granero electoral de los comunistas, los mayores y los nostálgicos del régimen soviético, es cada vez menor, lo que reducirá inevitablemente su presencia en la Duma o cámara de diputados.

El presidente ruso, Vladímir Putin, convocó esta semana las elecciones para el tercer domingo de septiembre, votación que tendrá lugar en medio de una creciente contracción económica, el déficit de combustible y el hartazgo con la campaña militar rusa en Ucrania.

Por ese motivo, Putin y el oficialismo también han sufrido un desplome en las encuestas de opinión en los últimos meses, con lo que el partido del Kremlin, Rusia Unida, tendrá difícil renovar la mayoría constitucional.

Además del recurso administrativo, las autoridades tendrán que impedir que la oposición más acérrima a la guerra participe en los comicios, lo que reduciría al mínimo la participación electoral y beneficiaría al partido del Kremlin, según los expertos.