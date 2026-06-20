Perú aprueba créditos suplementarios por 108 millones de dólares para inversión pública

La estructura de ingresos está sustentada por 191,7 millones de soles (56,7 millones de dólares) de donaciones y transferencias, 147,8 millones de soles (43,7 millones de dólares) de recursos directamente recaudados, y 25,2 millones de soles (7,4 millones de dólares) asignados mediante la fuente de recursos determinados.

Respecto a la distribución de los egresos, la norma prioriza la inversión pública con 313,1 millones de soles (92,6 millones de dólares) para el gasto de capital y 51,7 millones de soles (15,3 millones de dólares) para cubrir gastos corrientes.

La Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fue la responsable de la propuesta técnica y el desglose y la distribución de los recursos se encuentran detallados en seis anexos técnicos, los cuales especifican el destino de los fondos, asegurando la transparencia y el libre acceso a la información.

El decreto supremo lleva la firma del presidente interino, José María Balcázar, y del ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña.