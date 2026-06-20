Policía española desarticula una organización de trafico de animales de Latinoamérica

Los sospechosos están acusados de delitos contra la flora y la fauna, contrabando de especies exóticas, maltrato animal y pertenencia a grupo criminal, informó la Guardia Civil este sábado.

Los agentes, que comenzaron la investigación a finales de 2025, interceptaron en el aeropuerto de la ciudad de Sevilla una maleta con varios animales, todos ellos protegidos, que carecían de cualquier tipo de documentación.

Una operación de vigilancia permitió constatar la existencia de una estructura definida jerárquicamente, que contaba con la participación de personal de empresas de paquetería no autorizadas para el transporte de animales vivos.

Las fuerzas de seguridad efectuaron cinco registros en inmuebles, así como en tres en naves industriales de Sevilla, y localizaron animales protegidos como ranas arbóreas de ojos rojos, caimanes de anteojos, una iguana albina y varanos de la sabana.

También se encontraron 61 perros y 28 gatos destinados, presuntamente, a la cría para la venta no autorizada.

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En una de las vivienda registradas, la Guardia Civil intervino 56.965 euros en efectivo (65.500 dólares) repartidos en varias estancias, dinero procedente, al parecer, de los altos beneficios obtenidos con el tráfico de estas especies.