Reuniom de Seguridad de los BRICS en Nueva Delhi abordará la guerra de Irán principlamente

La cita, que se celebrará en Nueva Delhi, estará presidida por el Asesor de Seguridad Nacional indio, Ajit Doval, y reunirá a los jefes de delegación del grupo de economías emergentes.

El encuentro de alto nivel se produce apenas semanas después de la reunión de ministros de Exteriores del bloque en la capital india, que evidenció las dificultades del grupo ampliado por una fractura en las posturas frente al conflicto de Teherán y Washington.

El bloque no pudo entonces consensuar una declaración conjunta sobre debido a las tensiones entre algunos de miembros, tras la incorporación de países como Irán, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos.

En mayo, la presidencia india tuvo que emitir una declaración unilateral que reconoció la existencia de "diferentes puntos de vista" y "reservas" internas, evitando condenas explícitas a EE. UU. e Israel pese a la presión de Teherán.

La atención de la cita de seguridad se centrará en figuras de primera línea como el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Serguéi Shoigú, o el representante de la seguridad nacional iraní, Nezamipour, que se espera que acudan a la capital.

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Además, se prevé que China y la India aprovechen el marco de la cumbre para abordar directamente sus disputas fronterizas bilaterales con una reunión entre Wang Yi y Ajit Doval.

La reunión de líderes del bloque BRICS tendrá lugar los próximos 12 y 13 de septiembre en Nueva Delhi también bajo la presidencia india.