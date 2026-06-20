Suben a 13 los muertos en ataque israelíes contra el sur de Líbano pese a la tregua

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, perteneciente al Ministerio de Salud Pública libanés, informó de que un "ataque del enemigo israelí" contra la población de Qanarit, en el distrito de Sidón, a unos 50 kilómetros al sur de Beirut, provocó siete muertos y trece heridos, entre ellos cinco niños y cinco mujeres, siendo este un balance inicial, aclaró.

Según la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa, esta cifra se suma a los cinco contabilizados que han fallecido la pasada madrugada en el sur del país mediterráneo, al tiempo que el Ejército libanés informó de que uno de sus soldados perdió la vida en una acción israelí mientras viajaba por una carretera, también en una región meridional.

El Líbano sufrió ayer una de las jornadas más sangrientas en semanas con la muerte de al menos 48 personas, entre ellas un sargento que sucumbió hoy a las heridas, por los ataques israelíes.

Por su parte, Hizbulá reivindicó en un comunicado un ataque lanzado esta madrugada contra las tropas israelíes cuando intentaban infiltrarse por las colinas de Ali al Taher, en el sur del país.

Es por ello que Israel, según Hizbulá, recurrió "a intensos ataques aéreos dentro y fuera de la zona de operaciones, atacando, como de costumbre, a civiles inocentes para encubrir su fracaso militar".

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Al final de su comunicado, Hizbulá declaró que, "respetando el alto el fuego" no dudarán "en enfrentarse a cualquier intento del enemigo de apoderarse de territorio y extender su ocupación".

Esta es la primera confirmación oficial de una de las partes sobre esta tregua, después de que ayer, medios israelíes y de Estados Unidos -país que actúa como mediador- informaran a través de fuentes oficiales anónimas que había entrado en vigor el alto el fuego, pese a que ya el cese de las hostilidades en el frente libanés se contemplaba en el memorando de entendimiento firmado digitalmente el miércoles entre Washington y Teherán.