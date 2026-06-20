Ucrania sufre ataque nocturno ruso con 99 drones, de los que neutralizó 92

Los drones, que incluían drones kamikaze Shahed, así como drones de tipo Gerber e Italmas y dispositivos réplica, destinados a abrumar a las defensas aéreas enemigas, fueron lanzados desde las regiones rusas de Oriol, Briansk y Primorsko-Ajtarsk.

"Según datos preliminares, a las 8:00 (hora local) las defensas aéreas habían derribado/ suprimido 92 drones enemigos de los tipos Shahed, Gerbera, Italmas y de otros tipos en el norte, sur y este del país", afirmó la Fuerza Aérea en su parte.

Siete drones consiguieron impactar en sus objetivos en tres emplazamientos distintos, mientras que en otros tres puntos del país cayeron fragmentos de drones derribados.

La institución castrense advirtió además de que en el momento de publicar el parte el ataque continuaba y varios drones enemigos se hallaban en el espacio aéreo ucraniano.