Un ataque israelí mata a un soldado libanés en plena escalada contra el sur del Líbano

Así lo indicó el Ejército libanés en un comunicado, en el que indicó que el militar murió "como consecuencia de un ataque aéreo israelí" mientras viajaba por la carretera Kfar Rumman-Nabatieh, en el sur del país mediterráneo.

Las Fuerzas Armadas identificaron al soldado fallecido como Jamil Nahal, nacido el 24 de noviembre de 2001 (24 años), oriundo de la población de Jebchit, en el sur del Líbano, y que había recibido dos condecoraciones del la Comandancia del Ejército.

"Los brutales ataques israelíes contra el Líbano continúan y la reciente escalada afecta a amplias zonas del sur, llegando hasta el Valle de la Bekaa (este), con un balance de más muertos y heridos, además de cuantiosos daños materiales", indica el comunicado castrense.

El Ejército afirmó que resulta "evidente que la continuación de estos brutales ataques israelíes tiene como objetivo obstaculizar cualquier solución que permita el restablecimiento de la estabilidad en el Líbano".

La muerte de este militar se suma a las al menos cinco personas fallecidas este sábado en ataques israelíes contra el sur del Líbano.

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Hasta el momento, Israel no se ha pronunciado sobre el fallecimiento del militar.

Desde el pasado 2 de marzo, cuando comenzó la ofensiva israelí contra el Líbano después de que el grupo chií libanés Hizbulá entrara como actor en la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán dos días antes, una treintena de soldados libaneses han muerto por los ataques del Estado judío.

De acuerdo con medios israelíes y de Estados Unidos -que actúa como mediador-, este viernes entró en vigor un alto el fuego entre las dos partes en conflicto en el Líbano, pese a que el acuerdo entre Washington y Teherán firmado digitalmente el miércoles ya contemplaba el cese de hostilidades en el frente libanés.

Hasta el momento, Hizbulá -que no ha reivindicado ninguna acción este sábado- no se ha pronunciado al respecto de la tregua.

El Líbano sufrió el viernes una de las jornadas más sangrientas de las últimas semanas, con 47 muertos por ataques israelíes en diferentes puntos del país, especialmente en el sur, de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública libanés.

El ministerio señaló que desde el pasado 2 de marzo, cuando comenzó la ofensiva israelí en el país mediterráneo, 3.980 personas han muerto y más de 12.000 han resultado heridas.