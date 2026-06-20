Un joven ruso apuñala a una mujer y hiere a varias personas en ataque en centro comercial

"El atacante ha sido detenido", informó Irina Volk, portavoz del Ministerio del Interior, a medios locales.

El joven, que vive con su madre y otros cuatro hermanos, hirió también a una mujer embarazada y lanzó fuegos artificiales en un centro recreativo infantil, donde no se produjeron heridos.

En un vídeo publicado por el canal de Telegram Astra, se puede ver cómo el joven maniatado en el suelo responde cuando le preguntan por el motivo de sus actos: "Simplemente, me cansé de vivir".

Además, negó que alguien le hubiera pagado, en alusión a los servicios secretos ucranianos, y que consuma habitualmente drogas o bebidas alcohólicas.

Desde que comenzó la guerra en Ucrania en 2022 se han disparado los crímenes cometidos por jóvenes en escuelas o lugares públicos.

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Aunque en algunos casos se trata de actos de sabotaje financiados por los servicios secretos ucranianos, los psicólogos advierten que el principal motivo es la apología de la guerra y el culto a la fuerza que promueven las autoridades.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha mostrado una "especial inquietud" por el aumento de los delitos cometidos por menores y ha destacado "el agresivo comportamiento de los adolescentes en las escuelas, institutos y lugares públicos".

El número de delitos cometidos por adolescentes aumentó un 18 % en 2025, y de ellos casi un 40 % fueron crímenes graves, según Putin. Por ese motivo, las autoridades rebajaron la responsabilidad penal hasta los 14 años.