Un tercio del territorio francés estará en el máximo nivel de alerta por calor el domingo

Météo France presentó este sábado por la tarde el mapa en los que se activará la alerta roja y advirtió en su página internet de que "los fuertes calores se instalan de forma duradera en el país" y que en esos 35 departamentos las temperaturas van a ser "excepcionalmente elevadas tanto de día como de noche".

Los servicios meteorológicos prevén que las temperaturas máximas, que esta tarde van a situarse en hasta 36-38 grados en algunos puntos, el domingo subirán hasta 39-40 grados en las regiones de Nueva Aquitania, una parte de Occitania, Isla de Francia (la de París) y Borgoña, y que puntualmente se podrá llegar a los 41.

Junto a los 35 departamentos en alerta roja, otros 45 estarán en alerta naranja, lo que quiere decir que sólo quedarán fuera los de la fachada mediterránea, incluidos los dos que componen la isla de Córcega, y cuatro más al norte, cerca de la frontera belga.

Météo France previno que, de cara al lunes, es posible que algunos de los departamentos en alerta naranja pasen a la roja y que es "probable" que la canícula continúe e incluso se agrave en ciertas regiones durante buena parte de la semana próxima.

De hecho, la jornada del lunes será todavía más calurosa que la del domingo y podría alcanzar el nivel de temperatura más alto a nivel nacional en Francia desde que existen esos registros que toman una serie de estaciones meteorológicas representativas.

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El récord de temperatura media en un día en Francia hasta ahora es de 29,4 grados y se ha alcanzado dos veces desde que existe ese cálculo, el 5 de agosto de 2003 y el 25 de julio de 2019.

Esta ola de calor, para la que Météo France todavía no ha podido establecer de forma precisa cuándo terminará (en principio espera una bajada de temperaturas el viernes 26, pero pendiente de confirmar), ya ha conducido a la cancelación de decenas de eventos deportivos y culturales, como conciertos de la Fiesta de la Música, que se celebra el domingo.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, organizó esta mañana una reunión de crisis por la ola de calor con 14 miembros de su Gobierno, al término de la cual señaló en un comunicado de su gabinete que deja que sean los organizadores de los distintos conciertos los que los adapten a las consecuencias de la canícula.

No obstante, pidió que se limite y controle el consumo de alcohol para no saturar todavía más los servicios sanitarios para que se puedan concentrar en atender a las personas vulnerables.

En la práctica, eso e va a traducir en que los prefectos (delegados del Gobierno) serán los que emitirán decretos para prohibir el consumo de alcohol en la calle en los departamentos en alerta roja y en que no se propondrá alcohol en ningún acontecimiento organizado por el Estado o por organismos que dependan de él.

Météo France calcula que esta ola de calor podría ser de una magnitud equivalente o incluso peor que la histórica que sacudió Francia en agosto de 2003, en la que se produjo una sobremortalidad (por encima de lo que hubiera sido normal) de 15.000 personas.