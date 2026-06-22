Lavrov se reúne con Espinosa, candidata ecuatoriana a suceder a Guterres

Según la nota oficial, Espinosa presentó al jefe de la diplomacia rusa su programa electoral.

Lavrov, por su parte, explicó los requisitos que exige Rusia a los candidatos al cargo del secretario general de las Naciones Unidas.

Además, ambas partes reafirmaron su compromiso con el papel central de coordinación de la ONU en los asuntos mundiales, señaló Exteriores.

El pasado 8 de junio, Lavrov recibió en Moscú a otra candidata para sustituir a António Guterres, la expresidenta de Chile Michelle Bachelet.

Está previsto que el Consejo de Seguridad redacte sus consideraciones sobre los candidatos entre el 24 y el 30 de julio, para cuando se daría por cerrada la carrera.

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Después, la Asamblea General elegirá al sucesor de Guterres, que asumirá el mandato el 1 de enero.