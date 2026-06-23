Derrumbe en la capital de Honduras deja una mujer muerta y dos atrapadas bajo escombros

Las tres víctimas estaban en el interior de una oficina de una empresa que fue alcanzada por el derrumbe de una ladera, tras el cual se registró un incendio en una bodega.

El cadáver de la mujer fue rescatado en horas de la noche y fue identificada como Claudia Suyapa Garay, quien al parecer era empleada del servicio de limpieza de la empresa afectada, según la información preliminar del Cuerpo de Bomberos.

Los otros dos atrapados son Karen Núñez y Félix Muñoz, indicó Artica.También, añadió que las labores de rescate continuarán hasta que sean halladas, y que solamente serían interrumpidas si lloviera.

Según Artica, por la vulnerabilidad del terreno, el rescate se vuelve más difícil al irse acercando al sitio donde están bajo escombros las dos personas, a las que los bomberos esperan hallar con vida.

El alcalde de Tegucigalpa, Juan Diego Zelaya, destacó la intensa jornada, de más de 12 horas, que llevan varias instituciones de socorro en el sitio de la tragedia, y dijo que las labores continuarán hasta encontrar a las dos personas que faltan.

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"Vamos a seguir trabajando en la zona, hemos hablado con los empresarios que pudieran ser afectados para que en las próximas 72 horas no ingrese personal y nos permitan hacer una evaluación de lo que está pasando en la zona, porque no queremos que se ponga más vidas en peligro", agregó.

Además, dijo que después de los trabajos de búsqueda y limpieza de escombros se hará una evaluación de lo ocurrido para evitar que se vuelvan a registrar otras tragedias, y que la Alcaldía de Tegucigalpa le está brindando ayuda a las familias de las personas afectadas.