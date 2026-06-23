México protege al aguacate Franja Michoacán con indicación geográfica

La entrega fue encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, junto con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y representantes de productores, empacadores y organismos del sector aguacatero.

Ebrard afirmó que la entrega del reconocimiento abre una segunda etapa para respaldar a los productores, en particular en el mercado de Estados Unidos, principal destino del aguacate mexicano, aunque también en otros países donde el fruto michoacano ya tiene presencia.

“Son campeones nacionales, estamos con ustedes y vamos por más”, expresó el funcionario federal durante el acto, en el que destacó que la indicación geográfica debe traducirse en mayor valor agregado, mejor comercialización y protección frente al uso indebido del nombre del producto.

Ramírez Bedolla sostuvo que el distintivo protege la calidad, el origen y el prestigio del aguacate de la franja michoacana, una zona marcada por suelos volcánicos, altitud, clima, agua y conocimientos productivos acumulados por décadas.

El mandatario estatal señaló que Michoacán produjo en 2024 más de 2 millones de toneladas de aguacate y que la agroindustria involucra a 48.000 productores, 94 empacadoras y más de 150.000 empleos directos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También afirmó que alrededor del 95 % del aguacate de exportación cuenta con garantía de producción en esquemas de conservación forestal, vinculados a programas estatales como Guardián Forestal, que usa imágenes satelitales e inteligencia artificial para vigilar cambios de uso de suelo.

Autoridades estatales indicaron que más de 70 países producen aguacate, pero defendieron que Michoacán mantiene liderazgo mundial por sus condiciones naturales y su capacidad exportadora.

La indicación geográfica ampara a productores de 31 municipios, donde se cultivan más de 2 millones de toneladas en más de 180.000 hectáreas, con la participación de unos 35.000 productores locales, según datos expuestos por el Gobierno estatal.

El proceso para obtener el distintivo comenzó en octubre de 2022, incluyó un estudio técnico de 216 páginas y culminó con la publicación de la declaratoria en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2026.

El IMPI afirmó que el reconocimiento permitirá fortalecer marcas, reglas de uso y mecanismos de protección para que el valor del aguacate Franja Michoacán beneficie directamente a los productores.