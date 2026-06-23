Red apunta 39 actos de violación a DD.HH. en México por protestas relacionadas al Mundial

Estos actos han ocurrido del 1 de junio a la fecha, señaló este martes en un comunicado la Red Nacional 'Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes' (Red TDT) que integra a decenas de organizaciones dedicadas a la defensa de derechos humanos.

Entre las principales violaciones a derechos humanos que registró la Red están: actos de represión a la protesta social, abuso de autoridad, omisiones y agresiones por parte de agentes del Estado, revisiones injustificadas, operativos de seguridad con efectos restrictivos sobre el ejercicio de derechos y detenciones arbitrarias.

Mientras que, en cuanto a los "posibles responsables", destacó la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y de agrupamientos policiales especializados, además de corporaciones policiales estatales y municipales.

En el texto la organización señaló que "lejos de tratarse de hechos aislados", estas incidencias evidencian "un proceso de creciente securitización del espacio público" que pone en riesgo el ejercicio de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad de reunión, manifestación, expresión, participación política, el derecho al libre tránsito y defensa de derechos humanos.

"Lo documentado hasta ahora constituye una señal de alerta temprana sobre las consecuencias que puede tener la organización de un megaevento deportivo cuando las políticas de seguridad se colocan por encima de las obligaciones estatales de respeto, protección y garantía de los derechos humanos", expuso la Red.

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Además calificó de "especialmente preocupante" que las principales víctimas de estas violaciones son personas manifestantes, "particularmente jóvenes, estudiantes, integrantes del movimiento magisterial, personas defensoras de derechos humanos, familiares de personas desaparecidas y periodistas".

La Red apuntó que en los eventos registrados se documentaron encapsulamientos, despojo de pertenencias personales y de trabajo, detenciones arbitrarias, amenazas relativas a cometer crímenes de lesa humanidad y actos de violencia sexual en contra de mujeres detenidas.

Además de uso excesivo de la fuerza, uso de artefactos explosivos y balas de goma disparadas en contra de manifestantes, golpes, posibles actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

Ante tales registros, la Red exigió el cese inmediato a la criminalización, estigmatización y deslegitimación de la protesta social y que se rectifiquen las narrativas oficiales que califican la protesta social y la defensa de los derechos humanos como actos delictivos.

También dijo que es imperativo que el Estado mexicano "deje de utilizar un lenguaje que estigmatiza a movimientos sociales, colectivos de búsqueda y manifestantes", ya que este discurso legitima la represión y pone en riesgo directo la integridad física de las personas.

En México en las semanas previas al inicio del torneo mundialista, las protestas de diferentes organizaciones aumentaron al tiempo que se endurecieron los operativos de seguridad alrededor, principalmente, del Estadio Azteca, en Ciudad de México.