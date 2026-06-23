Valdez y Lander, respaldados por Mamdani, ganan las primarias demócratas de Nueva York

Valdez se impuso a su rival, Antonio Reynoso, presidente del distrito de Brooklyn desde 2022, en la carrera por el séptimo distrito congresional de Nueva York, que abarca partes de Brooklyn y de Queens.

El escaño quedó vacante después de que la congresista Nydia Velázquez anunciara que no buscaría la reelección tras más de 30 años en la Cámara de Representantes. Fue la primera mujer puertorriqueña en llegar al Congreso.

Velázquez respaldó oficialmente al candidato Antonio Reynoso en una entrevista con The New York Times, al igual que el Working Families Party, partido que postuló a Mamdani en la carrera a la alcaldía el pasado noviembre.

Sin embargo, el edil defendió la candidatura de Valdez al igual los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA) —su partido—,el senador Bernie Sanders y otros legisladores progresistas.

Por su parte, Lander se impuso al congresista Dan Goldman, miembro de la cámara baja desde 2023 por el 10º distrito, que abarca el sur de Manhattan y partes del oeste de Brooklyn.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pese a haber ganado su escaño en dos ocasiones, su apoyo a Israel y su vínculo con el lobby israelí han acabando dejándolo fuera de la carrera por un tercer mandato.

Esta carrera se leía como una prueba de cuán fuerte es la relación entre Israel y el Partido Demócrata y cómo afecta a los electores.

Lander era el único de los tres candidatos impulsados por el alcalde en estos comicios que contaba con el visto bueno del DSA. Tampoco el de la esposa del edil, que sí pidió el voto para Valdez y Darializa Ávila Chevalier.

El excontralor era miembro de los Socialistas Democráticos pero abandonó la formación después de que organizaran una concentración tras los atentados de Hamás en Israel del 7 de octubre de 2023, una iniciativa con la que no estaba de acuerdo.

"Me pareció atroz. Se hablaba de Hamás en términos que me parecieron simplemente viles. No pude seguir siendo miembro", explicó en un debate de la campaña.

Sin embargo, en sus redes sociales se distanció de Goldman al asegurar que no ha recibido fondos del lobby israelí y que llama "genocidio a la destrucción de Gaza por parte de Israel".