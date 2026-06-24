Australia revisará actuación policial en caso de Virginia Giuffre, denunciante de Epstein

El comisionado de la policía de Australia Occidental, Col Blanch, dijo, citado por el medio público australiano ABC, que revisará la gestión del caso por parte de los oficiales, en respuesta a una carta de la familia de Giuffre, que se quitó la vida en la ciudad de Perth, capital de esa región.

"Recibimos más de 100.000 incidentes de violencia familiar cada año. Me encantaría dar garantías sobre cada uno de ellos, pero no puedo. Sin embargo, este en particular será objeto de una revisión", declaró durante una audiencia en el Parlamento de Australia Occidental.

Adelantó que el equipo forense que atendió el caso y el defensor del pueblo también podrían iniciar sus propias investigaciones", en vista de que familiares de Giuffre han solicitado aclarar las circunstancias que llevaron a su muerte.

La estadounidense relató en una demanda civil de 2021 que Jeffrey Epstein la había obligado a mantener relaciones sexuales con el hermano del rey británico -segundo hijo de la reina Isabel II- en al menos tres ocasiones, cuando ella tenía 17 años y él 41, y a cambio de 15.000 dólares.

La demanda especificaba de forma concreta que Giuffre "se vio obligada mediante amenazas expresas o implícitas, por Epstein y su pareja y colaboradora, la británica Ghislaine Maxwell, -condenada en 2022 a 20 años de prisión en Estados Unidos por tráfico sexual de menores- a mantener relaciones sexuales con el príncipe Andrés".

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La denuncia también incluía una foto de Andrés Windsor abrazando a Giuffre mientras Maxwell sonreía a la cámara desde el fondo de la imagen. Unos hechos que terminaron con el fin de sus funciones militares y de su título real, tras diversos acuerdos entre las partes.

Posteriormente, el que fuera príncipe lamentó su relación con el difunto Epstein -que oficialmente se suicidó en una celda en 2019 antes de ser juzgado por tráfico sexual y conspiración-.

Nacida en Sacramento, California, en 1983, la familia de Giuffre informó a través de un comunicado de su suicidio el 25 de abril de 2025 en su granja de Neergabby, al oeste de Australia, donde residía desde hacía varios años, tras una vida como "víctima de abuso y de explotación sexual".