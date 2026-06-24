Japón confirma la detención de dos japoneses en China bajo sospecha de contrabando

El portavoz del Ejecutivo, Minoru Kihara, indicó en una rueda de prensa que los arrestos tuvieron lugar el 18 y el 25 de mayo en la ciudad portuaria de Dalian bajo sospecha de haber infringido el delito de contrabando de mercancías.

Kihara se abstuvo de dar más datos sobre las identidades o los detalles de los arrestos para proteger la privacidad de las personas implicadas, alegando que los casos se encuentran bajo investigación. No obstante, agregó que actualmente no presentan problemas de salud.

Por último, afirmó que el Gobierno "continuará" tomando las medidas oportunas, manteniéndose en contacto tanto con los afectados como con las partes interesadas.

Las declaraciones del portavoz gubernamental llegan después de que medios japoneses como la agencia de noticias Kyodo informaran de que un empleado japonés de la filial china de un fabricante de maquinaria eléctrica había sido detenido supuestamente por intentar sacar del país productos relacionados con tierras raras.

La información llegaba después de que en enero Pekín reforzara los controles sobre los envíos de productos relacionados con tierras raras, en medio del dominio chino de suministro mundial de estos minerales críticos, esenciales para la fabricación de productos de alta tecnología.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las detenciones tienen lugar en medio de las tensiones entre China y Japón a raíz de las declaraciones de la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, a finales de 2025 sobre una posible intervención de las Fuerzas de Autodefensa japonesas (Ejército) ante un ataque chino contra Taiwán, alegando una amenaza a la supervivencia del archipiélago.