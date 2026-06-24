Jurado electoral rechaza el pedido de Sánchez para anular votos de peruanos en el exterior

La resolución del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 se refiere a las mesas de votación a cargo de las oficinas consulares de África, América del norte, Centro América y el Caribe, América del sur, Asia y Medio Oriente, Europa y Oceanía, precisó una nota de prensa del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La máxima autoridad electoral aclaró que la solicitud de nulidad fue presentad en forma extemporánea y sin el pago de la tasa electoral por parte del partido Juntos por el Perú, que lidera Sánchez, lo cual incumplió la normativa electoral.

En su resolución, el jurado electoral especial exhortó al representante legal de Juntos por el Perú para que adecúe su conducta respetando los principios establecidos, colaboración, buena fe y celeridad, para dar la máxima dinámica posible a los trámites electorales y evitar actuaciones que dilaten su desarrollo.

Otro pedido de anulación de mesas de sufragio en varias ciudades de Estados Unidos, Francia y España, presentado por una ciudadana, también fue declarado improcedente por extemporáneo, falta de legitimidad de la solicitante y la falta de pago de la tasa, indicó el tribunal electoral.

Sánchez argumentó este martes su solicitud de anular la votación en el exterior por considerar que, supuestamente, se vulneraron esos votos.

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Sin embargo, con el 99,8 % del escrutinio, la derechista Keiko Fujimori tiene el 50,11 % de los votos válidos frente al 49,88 % de Sánchez, con un estrecho margen entre ambos de 43.386 votos que ya no podrá ser revertido, pues quedan aproximadamente 26.200 votos por contabilizarse para ambos contendientes.

Hasta la noche de este martes quedaban por escrutarse 131 actas electorales, el 0,14 % del total de 92.766 mesas electorales que se instalaron en la votación celebrada el pasado 7 de junio, y que contienen en promedio unos 200 votos para los candidatos por cada acta.

Los porcentajes del escrutinio se invierten si se restan los votos del exterior, de modo que Sánchez logra el 50,11 % de los válidos con 38.007 sufragios más que la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que registra el 49,88 %.