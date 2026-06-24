Kremlin: la situación en el frente es cada vez peor para Kiev y pronto será irreversible

"La situación en el frente es tal que empeora cada día más para el régimen de Kiev. La dinámica es evidente: nuestros militares avanzan a todo lo largo del frente. Y en determinado momento arrancarán procesos irreversibles para el régimen de Kiev", afirmó en declaraciones a la agencia rusa TASS.

Señaló que debido a esto Ucrania "responde como puede" contra la infraestructura civil rusa.

"Tenemos todas las posibilidades de minimizar todo esto y es necesario minimizarlo. Es una tarea que corresponde a nuestros militares, una tarea de otras entidades que trabajan en ello ininterrumpidamente", sostuvo.

Ucrania ha intensificado en las últimas semanas sus ataques contra la retaguardia rusa, con la vista puesta en la infraestructura crítica y particularmente en las refinerías y rutas logísticas, provocando un déficit de combustible en Rusia.

Moscú por su parte informa de éxitos en las ciudades ucranianas de Kostiantinivka y Limán, cuya toma abriría el paso a las fuerzas rusas hacia Sloviansk y Kramatorsk, los principales bastiones ucranianos en el Donbás.