La Fiscalía de Kenia acusará de asesinato a las sospechosas de un incendio en un internado

"Tras una evaluación cuidadosa de las pruebas, la Dirección de la Fiscalía Pública (DPP, en inglés) ha aprobado la formulación de cargos contra las estudiantes implicadas. Las sospechosas se enfrentarán a dieciséis cargos de asesinato derivados del incidente", señaló el Ministerio Público en un comunicado recogido por medios locales a última hora del martes.

El DPP expresó su "profunda preocupación por el reciente aumento de los incidentes reportados de incendios provocados y de otros actos delictivos relacionados en centros educativos de todo el país".

"Queremos advertir a los estudiantes y a la ciudadanía de que las personas declaradas culpables de delitos de esta naturaleza deberán rendir cuentas ante la Justicia de conformidad con la ley", añadió.

El incendio se declaró durante la madrugada del 28 de mayo en el internado de la Academia Femenina Utumishi, a unos 120 kilómetros de la capital, Nairobi.

Además de las 16 fallecidas, otras 79 estudiantes resultaron heridas y tuvieron que ser hospitalizadas.

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Las autoridades mantienen abierta una investigación sobre las causas del fuego y un tribunal keniano ordenó el pasado día 3 prisión preventiva durante 21 días para nueve alumnas acusadas de planear y ejecutar el incendio.

Los incendios en centros educativos han reavivado el debate sobre la seguridad escolar en Kenia, ya que la Cruz Roja ha respondido a al menos 37 incidentes de este tipo desde principios de 2026, según informó el diario The Standard.

La tragedia de Utumishi evocó otros incendios similares, como el del internado masculino de la Academia Hillside Endarasha de Kieni, en el condado de Nyeri (centro), ocurrido en septiembre de 2024 y que causó la muerte de 21 niños de entre 9 y 13 años.

También causó conmoción el desastre de 2001 en el internado de la escuela de secundaria de Kyanguli en el condado de Machakos, fronterizo con Nairobi, que dejó 67 muertos de entre 15 y 19 años.