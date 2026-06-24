Los candidatos de Mamdani vencen en primarias demócratas que refuerzan al ala progresista

Los electores neoyorquinos acudieron este martes a las urnas en unos comicios que se habían convertido en una prueba del poder de Mamdani dentro del Partido Demócrata.

La victoria más sonada fue la de la activista Darializa Ávila Chevalier, que se impuso al congresista Adriano Espaillat y frustró su reelección tras cinco mandatos en la Cámara de Representantes.

Su candidatura había pasado desapercibida hasta que el alcalde neoyorquino la respaldó pese a que, según The New York Times, se había comprometido con Espaillat, quien lo apoyó en su carrera al ayuntamiento.

Hija de inmigrantes dominicanos, Ávila Chevalier es conocida por haber sido una de las organizadoras de las protestas estudiantiles en la Universidad de Columbia contra la guerra de Israel en Gaza.

Era la candidata de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA) —la formación de la que forma parte el alcalde—, al igual que la asambleísta Claire Valdez, que se impuso al presidente del distrito de Brooklyn, Antonio Reynoso, en la contienda en el séptimo distrito congresional de Nueva York, que abarca partes de Brooklyn y de Queens.

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La lucha en esta circunscripción era también parte del pulso entre el alcalde y el establishment demócrata, ya que se buscaba el relevo de la congresista Nydia Velázquez tras más de 30 años en la Cámara de Representantes. La legisladora saliente había apoyado a Reynoso.

El tercer aspirante por el que Mamdani había hecho campaña, el excontralor de Nueva York Brad Lander, también se impuso y dejó fuera al congresista Dan Goldman, que aspiraba a una tercera reelección, en una contienda marcada por la postura de los demócratas sobre Israel.

Su vinculación con el lobby proisraelí más influyente en el país (AIPAC, por sus siglas en inglés) acabó frustrando su vuelta a Washington.

Sin embargo, Lander tampoco convencía del todo al ala más progresista del partido, después de que abandonara el DSA (Socialistas Democráticos de América) por no estar de acuerdo con su postura ante los ataques de Hamás en Israel del 7 de octubre de 2023.

De hecho, la esposa de Mamdani, Rama Duwaji, pidió el voto para Ávila Chevalier y para Valdez, pero no para él.

Durante la campaña, Lander se ha desmarcado de su contrincante y ha cargado contra "el genocidio israelí".

"Nuestro partido debe reconocer que la estrategia de Joe Biden de abrazar a 'Bibi' (Benjamín Netanyahu) fue un fracaso catastrófico. Considero que nos convirtió en cómplices de un genocidio", declaró en su primera intervención tras vencer.

En otra contienda, el asambleísta Micah Lasher se alzó con la victoria del duodécimo distrito de Nueva York frente a varios candidatos de alto perfil, como el asambleísta centrado en la regulación de la inteligencia artificial, Alex Bores, que buscaban suceder al congresista Jerry Nadler.

Además de los candidatos impulsados por Mamdani, otros aspirantes de corte más izquierdista se consolidaron como la opción demócrata para las próximas elecciones.

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez, muy cercana al senador progresista Bernie Sanders, aspirará de nuevo a la reelección tras ganar las primarias, igual que Josh Riley, congresista por el decimonoveno distrito, y Christopher Gallant, Paul Tronko, Aaron Gies, Alissa Ellman o Joseph Morelle.

Todos ellos eran los candidatos del Working Families Party, un partido progresista que impulsa aspirantes izquierdistas dentro de los demócratas.

En las elecciones a la alcaldía, Mamdani era su candidato, al igual que el del Partido Demócrata, gracias a la fusión electoral, que permite que un mismo aspirante figure en varias líneas de la papeleta y sume los votos de todas ellas.

Pese a que la mayor parte de los escaños por Nueva York han sido históricamente para los demócratas, el partido busca hacerse con los que están en manos de los republicanos para tomar el control de la cámara baja y complicar el final del mandato de Trump.

Para ello, eligieron este martes a la veterana del Ejército Cait Conley como su candidata en el distrito 17 para disputarle al congresista republicano Mike Lawler el que se ha calificado como el escaño más vulnerable de la Cámara de Representantes.