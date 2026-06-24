Modi se reúne con un alto cargo iraní tras las críticas de Teherán a EAU en el BRICS

La Embajada de Irán en la India confirmó este miércoles en X que Modi y Nezamipour se reunieron el martes por la noche en Nueva Delhi, después de la reunión de jefes de agencias de seguridad y asesores de Seguridad Nacional de los Estados miembros del BRICS.

Durante la sesión del martes el representante iraní denunció que Abu Dabi había participado en "ataques contra centros civiles y no militares de Irán", en lugar de responder con buena voluntad a la política de vecindad de Teherán, según informó la legación diplomática iraní.

Nezamipour advirtió además de que algunos países deben reconsiderar su postura y dejar de ceder su territorio para que “Estados agresores lancen ataques contra Irán”.

Las acusaciones reavivan una tensión ya visible en el BRICS ampliado, que en mayo no logró consensuar una declaración común sobre la guerra en Oriente Medio durante la reunión de ministros de Exteriores celebrada también en Nueva Delhi.

Entonces, la presidencia india del bloque difundió un comunicado propio, en lugar de una declaración conjunta consensuada por todos los miembros, en el que reconocía la existencia de "diferentes puntos de vista" y reservas internas sobre la crisis regional.

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El grupo, integrado originalmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, incorporó en los últimos dos años a Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia, ampliando su peso económico, pero también las diferencias internas entre algunos de sus miembros.

El comunicado de mayo evitó una condena directa a Estados Unidos o Israel, pese a que Teherán había presionado para que el bloque rechazara explícitamente las acciones militares iniciadas el pasado 28 de febrero.

Asimismo, Nezamipour instó al bloque a consolidar la solidaridad colectiva y fijar una postura unificada para "condenar el terrorismo de Estado".

En particular, se refirió al asesinato selectivo de dirigentes y a la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, en ataques de Estados Unidos e Israel, una acción que calificó de violación de la soberanía nacional y del derecho internacional.

Modi también aprovechó el cierre de la reunión para entrevistarse con el ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi. Durante ese encuentro, el jefe de la diplomacia china apostó por mantener el "impulso positivo" de las relaciones, en un momento en que Pekín y Nueva Delhi tratan de avanzar en la normalización de sus lazos tras años de tensiones fronterizas.