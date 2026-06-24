Omán anuncia un "corredor marítimo temporal" en el estrecho de Ormuz sin cobrar tasas

"Omán ha coordinado con la Organización Marítima Internacional para habilitar un corredor marítimo temporal para todos los buques, de acuerdo con las coordenadas anunciadas por la OMI y las autoridades omaníes competentes. Los buques que deseen transitar por el corredor deben coordinar con la OMI", indicó la agencia oficial de noticias omaní, ONA.

Este anuncio se produce "en reconocimiento de la responsabilidad de Omán respecto al estrecho de Ormuz y su importancia estratégica para la economía mundial, y en consonancia con su firme compromiso con el derecho internacional y el derecho del mar, que defienden la libertad de navegación a través del Estrecho sin la imposición de tasas de tránsito", se apunta en la nota.

También -añade- "en consonancia con los resultados de los esfuerzos y acuerdos alcanzados entre Estados Unidos e Irán", en base al memorando de entendimiento firmado la semana pasada entre ambas partes para cesar el conflicto y reactivar esta vía marítima.

Ayer, la OMI anunció la puesta en marcha de un plan de evacuación de 11.000 marineros aún varados en el estrecho, tras obtener las garantías de seguridad necesarias para la navegación por la zona.

El estrecho de Ormuz, un paso estratégico clave en el comercio global, por donde antes del conflicto transitaba el 20 % del flujo global de crudo, ha sido uno de los puntos más críticos en el contexto bélico y ha permanecido meses bloqueado, lo que impactó de manera directa en el precio del petróleo.

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Teherán dijo el pasado sábado haber cerrado de nuevo el paso en respuesta a los recientes ataques de Israel en el Líbano, si bien Estados Unidos indicó que, pese a este anuncio de la República Islámica, el tráfico había continuado, y cifró en 55 buques y 17 millones de barriles de petróleo los que habían transitado ese día.

Omán e Irán comparten la soberanía de las aguas territoriales del estrecho de Ormuz, que se dividen equitativamente a lo largo de la sección más estrecha, lo que les otorga el control conjunto de esta vía marítima estratégica.

Ambos países están manteniendo conversaciones sobre la futura administración conjunta, la navegación marítima y los posibles peajes para el uso de este paso.