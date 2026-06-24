Seúl anuncia la deserción de un militar norcoreano que cruzó la zona desmilitarizada

"El Ejército capturó a un soldado norcoreano en el frente central en la noche del martes", señaló el Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano en un comunicado recogido por la agencia de noticias Yonhap.

El organismo agregó que están investigando los detalles de su cruce, después de que el soldado expresara su intención de desertar, en el primer caso de este tipo desde octubre de 2025.

Este tipo de deserciones a pie a través de la DMZ, una franja de 248 kilómetros de longitud fuertemente vigilada, son poco comunes. La mayoría de personas que desertan de Corea del Norte lo hacen a través de China, no cruzando directamente la frontera intercoreana.

Ambas Coreas siguen técnicamente en guerra, ya que el conflicto concluyó con la firma de un armisticio y no de un tratado de paz. Los canales de comunicación intercoreana permanecen cortados desde 2022, y Pionyang ha rechazado reiteradamente los recientes llamamientos de Seúl para reabrir el diálogo.