Ucrania informa de ataques a plantas de gas y helio en la región rusa de Oremburgo

Con una capacidad de procesamiento de 45.000 millones de metros cúbicos, por la infraestructura gasística pasa el 60 % del gas que procesa el gigante energético ruso Gazprom, según el Estado Mayor General ucraniano.

La nota castrense ucraniana explica además que el helio y el etano que se obtienen de la segunda infraestructura atacada sirven entre otras cosas para producir combustible para los misiles y material para aislar cables de aviones.

Asimismo, el Estado Mayor ucraniano informa de otro ataque llevado a cabo este miércoles por las fuerzas ucranianas que alcanzó dos edificios de un centro de comunicaciones espaciales o de satélites en la región rusa de Vladímir, una operación que se produce después de que fuera golpeado este lunes el centro de comunicaciones por satélite de Moscú.

El comunicado da cuenta también de un ataque a un almacén de drones en la región rusa de Bélgorod y un punto de control de vehículos no tripulados en la de Kursk, además de golpes a distintos objetivos militares en los territorios ocupados.