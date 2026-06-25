España se solidariza con Venezuela y se moviliza para sumarse a las tareas de rescate

El último balance oficial ofrecido por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, eleva a 164 el número de muertos y a 971 los heridos.

En el país viven cerca de 150.000 españoles, muchos descendientes de emigrantes españoles y con doble nacionalidad; y en España reside una importante comunidad venezolana, cercana a las 400.000 personas.

Por el momento el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación no tiene constancia de víctimas españolas, pero el Gobierno vasco ha lamentado la muerte de una mujer de origen vasco, Alazne Solabarrieta, nieta de José María Solabarrieta, alcalde de Ondarroa (Bizkaia) en la Segunda República que se exilió a Venezuela, según fuentes de la Plataforma de Venezolanos de Bilbao.

A primera hora de este jueves, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha conversado con el canciller venezolano, Yván Gil, para ofrecerle la ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y de la Unidad Militar de Emergencia (UME).

Un total de 54 militares del Segundo Batallón de Intervención de Emergencias de ese cuerpo, con sede en Morón de la Frontera (Sevilla), están preparados para apoyar en las tareas de rescate junto a perros adiestrados en la búsqueda de personas.

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La Comunidad de Madrid también tiene listo el Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la región (Ericam), compuesto por 40 bomberos especializados en rescate en estructuras colapsadas, cuatro unidades caninas para la localización de víctimas y profesionales sanitarios del Summa 112.

En sendos mensajes, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han enviado también todo su apoyo a los venezolanos; el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que reza por víctimas y familiares; y la Conferencia Episcopal ha trasladado sus condolencias.

Los especiales lazos de la región insular de Canarias con el país caribeño, donde se estima que residen cerca de 70.000 canarios, ha llevado al presidente de la comunidad, Fernando Clavijo, a suspender su agenda para hacer seguimiento de toda la información; lo mismo ha hecho el vicepresidente, Manuel Domínguez, nacido en Caracas, hijo de emigrantes canarios en el país.

La Embajada de Venezuela en España ha facilitado varios números de teléfono para ofrecer la información disponible y se ha solidarizado con los venezolanos que viven desde la distancia "momentos de angustia por la situación de sus familiares".

En la puerta de la embajada, EFE ha constatado el desasosiego de alguno de estos venezolanos con familiares en Caracas o La Guaira, que se han acercado hasta la legación diplomática.

Las aerolíneas que operan en la ruta España-Caracas, entre ellas Iberia, Air Europa y Plus Ultra, han cancelado los vuelos que este jueves tenían previsto salir desde Madrid por el cierre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolivar.

Telefónica, a través de Movistar y O2, ha habilitado llamadas gratuitas para facilitar que la población de Venezuela pueda mantenerse comunicada con sus familiares y seres queridos.