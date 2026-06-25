La Unión Africana pide "mantener la vigilancia" tras el caso de ébola detectado en Francia

En un comunicado, los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC de África) instaron a "mantener la vigilancia, la solidaridad y a brindar mayor apoyo a los equipos de primera línea comprometidos con la erradicación del brote".

La agencia señaló que el riesgo de transmisión del ébola comienza tras la aparición de síntomas y que el médico "abandonó la RDC sin síntomas y cumplió con todos los requisitos de viaje aplicables".

"El profesional de la salud desarrolló síntomas tras llegar a Francia, buscó atención médica de inmediato y fue diagnosticado sin demora", subrayó.

El director de los CDC de África, Jean Kaseya, abordó la situación con el ministro de Salud de la RDC, Roger Samuel Kamba, la directora del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), Pamela Rendi-Wagner; y la comisaria europea de Preparación, Gestión de Crisis e Igualdad, Hadja Lahbib.

Esos responsables "reforzaron la coordinación y armonizaron las acciones de salud pública en curso", precisó la agencia.

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"Este caso importado refuerza la necesidad de mantener una vigilancia constante", aseveró Kaseya, quien abogó por "fortalecer la vigilancia epidemiológica" y "aplicar rigurosamente las medidas de prevención y control de infecciones".

Francia ha detectado el primer caso positivo de enfermedad por virus del Ébola correspondiente a un médico de la Alianza para la Acción Médica Internacional (ALIMA), que regresaba de una misión en la RDC, según informó este miércoles el Ministerio de Salud francés.

El Gobierno congoleño especificó que ese doctor tiene "amplia experiencia en el tratamiento y manejo de epidemias de ébola" y formaba parte del personal desplegado por ALIMA en reacción al brote.

Del 22 de mayo al 19 de junio pasados, precisaron las autoridades congoleñas, el doctor trabajó en el Centro Médico Evangélico de Rwampara, en la provincia de Ituri, donde se dedicó a cuidados intensivos.

Al finalizar su misión, partió de Ituri el 19 de junio e hizo escala en Kinsasa, donde permaneció hasta el 22 de junio, antes de llegar a Francia el 23 de junio.

En su último boletín, el Gobierno congoleño aumentó a 291 el número de muertos y a 1.118 los casos confirmados por el ébola.

El brote se declaró oficialmente el 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Uganda y Sudán del Sur y epicentro de la epidemia, pero se expandió a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

La epidemia se propagó igualmente a Uganda, donde se han detectado 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos fallecimientos.