Olivia Wilde convierte la crisis de la mediana edad en comedia en 'The Invite'

"Me enamoré de este guion cuando lo leí, no podía parar de reír las dos o tres horas que estuve leyendo, me fascinó y me parece muy difícil encontrar material así: una comedia tan inteligente con tantas capas", contó Cruz en una entrevista con EFE, durante su paso por la alfombra negra del estreno del filme en Los Ángeles.

La película, dirigida por Wilde, sigue a Joe (Rogen) y Angela (Wilde), un matrimonio que cada vez se soporta menos, cuando reciben una noche en su casa a sus vecinos Pina (Cruz) y Hawk (Norton), una apasionada y desinhibida pareja que no duda en mostrar, y dejar escuchar desde su apartamento, su intensa vida sexual.

Lo que parecía ser una inocente reunión de presentación, cambia de rumbo tras una provocadora y sensual propuesta de los vecinos que derivará en confesiones, incomodidades y varias tensiones que pondrán a prueba no solo su hospitalidad, sino todo lo que creían saber sobre su propio matrimonio.

"Es una película sobre (...) como las relaciones evolucionan y cambian a medida que envejeces, lo cual creo que es algo con lo que realmente me identifiqué", aseguró a EFE Rogen, quien confiesa que se inspiró en su padre para interpretar al frustrado músico.

"Honestamente me inspire un poco en mi padre, alguien que nada le gusta más que hacer que otras personas se sientan incómodas y que de alguna manera se niega a ocultar su propia infelicidad y desprecio por ciertas situaciones en las que se ve obligado a estar", añadió el creador de 'The Studio'.

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En el caso de Cruz, el reto consistió en evitar caer en el lugar común al dar vida a la atrevida terapeuta, un papel que incluso la llevó a un cambio de look, pasando de su habitual castaño a rubio platinado.

"Me encantó explorar con Olivia hasta dónde llevar a esta mujer (...) Cómo conseguir no hacer el cliché de la terapeuta y creo que no hay ningún cliché de nadie en esta película y eso hace que el público no juzgue a ninguno de los personajes y que se pueda identificar con cositas de cada uno", apuntó la actriz de 'Jamón, jamón'.

Las casi dos horas que dura la película transcurren en un apartamento, por lo que el peso de la trama recae por completo en las interpretaciones, a veces hilarantes, a veces intensas y devastadoras, de los actores, así como en el doble rol de Wilde, quien dirige a sus colegas, a quienes describe como "genios juguetones".

"Mantener el tono o la química entre nosotros no fue difícil porque todo lo que tenía que hacer era simplemente estar presente con estas personas. Son tan buenos en lo que hacen", explicó a EFE la actriz.

'The Invite', que llega a las salas de Estados Unidos este viernes tras su debut en el Festival de Cine de Sundance en enero, es la adaptación de Rashida Jones y Will McCormack de la comedia dramática 'Sentimental', del español Cesc Gay.

"Olivia hizo esta película completamente suya. Rashida y Will tomaron el guión, mantuvieron la integridad de la película original española, pero la reinventaron y la hicieron suya propia. Hicieron un trabajo brillante. Esta noche soy el tipo más afortunado de Hollywood", dijo el productor David Permut a EFE.