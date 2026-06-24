‘Supergirl’ se aleja del heroísmo clásico y regresa caótica y más humana

“Ser optimista cuando todo va bien es bastante fácil, o cuando todo en tu pasado ha ido bien, es mucho más sencillo. Pero cuando has experimentado tantas pérdidas como ella, esa esperanza y ese optimismo se vuelven más difíciles”, dice Nogueira en una entrevista con EFE.

Interpretada por Milly Alcock (La Casa del Dragón), Kara Zor-El, más conocida como Supergirl, es una joven que vive al margen del heroísmo tradicional: sale de fiesta hasta emborracharse, vive con resaca, tiene una nave espacial en estado caótico y una aparente falta de rumbo en la vida que solo es mitigada por la compañía de su perro.

En la historia dirigida por Craig Gillespie, la protagonista deberá embarcarse casi involuntariamente en una aventura para ayudar a una niña huérfana en su venganza, mientras enfrenta su propio pesimismo y una crisis de identidad que la obligará a replantearse su papel como heroína y su capacidad para hacer el bien.

Esta imagen oscura y casi nihilista de la vida contrasta con el optimismo, la inocencia y la luz asociados a su primo, Clark Kent, así como con la versión interpretada por Helen Slater, quien dio vida a la primera Kara en la década de 1980, inmortalizando al personaje con un traje azul y minifalda roja a imagen del de Superman.

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“Creo que (Supergirl) sigue siendo un símbolo de esperanza, pero es una esperanza más fuerte, porque es una esperanza que surge después de la pérdida y el duelo”, explica la guionista.

El tono más realista de la cinta se inspira en el cómic de Tom King Supergirl: Woman of Tomorrow, que sigue a una joven Kara Zor-El criada en su planeta natal, donde fue testigo de cómo su mundo, su gente y su familia fueron destruidos y perecieron ante sus ojos.

La compleja historia de fondo del personaje fascinó a Nogueira, a quien le interesó el conflicto moral y personal que puede enfrentar una joven de 21 años al ser prima de una figura tan idealizada como Superman.

“No solo es el hecho de tener tantas pérdidas, sino de venir a este planeta y que tu único familiar sea Superman... hablar de esperanza y optimismo, para mí, eso generaría cierto cinismo, quizás nihilismo, pero también solo una especie de mal humor general, o la sensación de que no está a la altura de él, que es lo que creo que ella siente”, apunta.

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Ruthye (Eve Ridley), la niña alienígena que busca justicia tras el asesinato de su familia a la que Kara ha decidido ayudar, se convierte en el espejo que la heroína necesita para reconocerse a sí misma.

“En esta película, ella puede verse como una heroína para esa niña de una manera que antes no había podido, y eso le ayuda a encontrarse a sí misma”, señala Nogueira.

Nogueira es también la guionista detrás del próximo reinicio de Wonder Woman, cuya versión anterior fue protagonizada por la actriz israelí Gal Gadot, que aunque no cuenta con fecha de estreno el proyecto se encuentra en fase de desarrollo.

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“En general me atrae lo que hace a un personaje rico”, dice la escritora. “Me encanta escribir para mujeres, me encanta poner grandes personajes femeninos en pantalla, pero también me gusta escribir para hombres jóvenes”, añade.

En ese sentido, describe a Kara como un personaje que trasciende el género, con una apuesta que se enmarca en el nuevo universo DC que arrancó con el estreno en 2025 de Superman, dirigida por James Gunn.