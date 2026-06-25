Supremo de EEUU respalda a Trump y avala revocar amparo migratorio para haitianos y sirios

La decisión (6-3) deja expuestos a la deportación a unos 350.000 haitianos y 6.100 sirios, además de poner en peligro a aproximadamente 1,3 millones de inmigrantes de diecisiete países que contaban con ese estatus cuando Trump regresó al poder en enero de 2025.

La Corte sostuvo que la ley que regula el TPS, creado en 1990 para ofrecer refugio temporal a personas que no pueden regresar con seguridad a sus países, impide a los jueces revisar las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional sobre estas protecciones.

El magistrado conservador Samuel Alito, quien redactó la opinión de la mayoría, calificó de "clara" y "muy amplia" la cláusula de la legislación que establece que "no habrá revisión judicial de ninguna determinación" del Gobierno respecto a la designación o terminación del TPS de un país.

En el caso de Haití, aunque el Supremo reconoció que los demandantes citan numerosos comentarios despectivos de Trump sobre sus ciudadanos, la mayoría sostuvo que "ninguna de las expresiones es abiertamente racial" y que reflejan posturas del mandatario acerca de su política migratoria que pueden justificarse con argumentos "neutrales en términos de raza".

Los demandantes se referían a las afirmaciones pronunciadas -sin pruebas- por el republicano durante su campaña presidencial cuando dijo que los inmigrantes haitianos de una pequeña localidad de Ohio se robaban las mascotas para comerlas.

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El programa TPS protege de la deportación y otorga un permiso de trabajo a extranjeros que no pueden regresar a sus países de manera segura debido a una emergencia, como una guerra o un desastre natural.

Como parte de sus esfuerzos para restringir tanto la inmigración ilegal como la legal, la Administración Trump ha intentado revocar el estatus de TPS a más de una docena de países.

El Gobierno del republicano ha echado abajo a un gran número de estos amparos, entre ellos los de los venezolanos.