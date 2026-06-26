Agentes capturan a presunto secuestrador de periodista mexicana Roxana Ramírez en Veracruz

De acuerdo con fuentes policiales, se trata de un sujeto llamado Jose ‘N’, a quien las autoridades identifican como uno de los hombres armados y encapuchados que privaron de la libertad a la comunicadora en el estado de Veracruz.

Las investigaciones determinaron que presuntamente es uno de los encapuchados que ingresaron violentamente a la vivienda de la comunicadora, cuyo paradero sigue siendo desconocido.

Según medios locales y fuentes ministeriales se trata de José del Carmen Cadena Escayola, alias 'Delta 7'.

La aprehensión del presunto involucrado ocurrió tras diversas revisiones llevadas a cabo en viviendas del municipio de Moloacán, en el sur de Veracruz, y fue concretada por agentes de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

Fue el pasado 2 de junio cuando la reportera de nota roja Roxana Ramírez fue sacada con violencia de su domicilio, sin que hasta la fecha haya podido ser localizada por autoridades federales o estatales.

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El hecho causó gran conmoción debido a que la irrupción del comando fue videograbada y compartida en redes sociales.

En las imágenes se observó a dos sujetos encapuchados y con armas largas golpeando, con un mazo, la puerta de aluminio, mientras ingresaban apuntan las armas hacia los ocupantes de la vivienda; un hombre intentó calmarlos, sin embargo cuando ingresan los someten y cortan la grabación.

El 12 de junio, la Fiscalía General de la República (FGR) asumió el control de la investigación en torno a la privación ilegal de la libertad de Roxana Ramírez, cuyo caso está en manos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).

En este escenario, el pasado 11 de junio el periodista también veracruzano de nota roja, Luis Ángel López fue asesinado en el municipio de Poza Rica, una zona petrolera y de altos niveles de inseguridad del norte del Estado de Veracruz.

El reportero del periódico Vanguardia, quien contaba con medidas de protección instauradas por una comisión estatal de periodistas, fue atacado a tiros en la cabecera municipal.

Veracruz, es un estado considerado por organizaciones no gubernamentales como una de las regiones más peligrosas de México y el mundo para ejercer el periodismo.

De acuerdo con datos de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, un organismo de defensa de comunicadores, se contabilizan entre 2005 a 2024 un total de 31 asesinatos de periodistas y se reportan cuatro desaparecidos.