Aoun promete culminar la recuperación de soberanía libanesa tras acuerdo marco con Israel

"El acuerdo marco firmado hoy es el primer paso para que (las personas desplazadas) puedan regresar a su tierra plenamente liberada y a sus hogares, que inevitablemente serán reconstruidos", afirmó el jefe de Estado, quien insistió en que el país estará bajo "la soberanía de un Estado libanés que no tiene socio en su soberanía sobre su tierra y su pueblo".

En un mensaje difundido por la Presidencia libanesa tras el anuncio del acuerdo en Washington, Aoun reiteró su compromiso de continuar las gestiones hasta completar ese proceso y aseguró que "no habrá ocupación ni prisioneros ni dependencia ni tutela", al considerar que ese objetivo representa el consenso de "todos los libaneses libres, responsables y honorables".

Asimismo, el mandatario libanés agradeció a la Administración estadounidense, encabezada por el presidente Donald Trump, por acoger y patrocinar las negociaciones, así como por respaldar la posición libanesa durante el proceso.

Aoun también expresó su reconocimiento a "todos los países hermanos y amigos" que apoyaron al Líbano durante las conversaciones, al considerar que respaldaron la independencia, la paz y la prosperidad del país.

Además, agradeció la labor del equipo negociador libanés, integrado por diplomáticos y militares tanto en Washington como en Beirut, por su "meticulosa atención, momento a momento y palabra a palabra" para lograr un acuerdo que calificó como el inicio del camino hacia el restablecimiento de la soberanía nacional "sin ninguna pérdida de ningún tipo".

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Por último, dedicó un mensaje de reconocimiento a los ciudadanos libaneses que soportaron "la agresión, la destrucción y el desplazamiento", y afirmó que sus sacrificios serán reconocidos mediante un proceso que permita el regreso de los desplazados a "una tierra plenamente liberada" y la reconstrucción de sus hogares.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este viernes en Washington un acuerdo marco entre Israel y el Líbano para sentar las bases de una "paz y seguridad duraderas", tras la quinta ronda de negociaciones celebrada desde el martes con mediación estadounidense.

Poco después, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó de la retirada de las fuerzas israelíes de dos zonas del sur del Líbano, aunque no precisó cuáles, para ser reemplazadas por el Ejército libanés.