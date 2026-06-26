El Canal de Panamá, 10 años de una ampliación marcada por una sequía y conflictos globales

"El agua sigue siendo el problema, esta es una organización y esto es una operación que depende de la lluvia, eso no lo controlamos, tratamos de manejar lo mejor (posible)", dijo a los medios de comunicación el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, próximo a salir del cargo para ser sustituido por Ilya Espino, actual subadministradora.

En 2023, una severa sequía producto del fenómeno 'El Niño' bajó a niveles mínimos el agua de los lagos que surten al Canal de Panamá, obligando a la vía a reducir escalonadamente a 22 el número de buques diarios en tránsito de los 36 que cruzan en condiciones óptimas.

A ello, añadió Vásquez, se sumó la pandemia de la Covid-19 en 2020: "Eso cambió radicalmente la forma en que tuvimos que organizarnos para poder tener la operación continua, que es una responsabilidad que nosotros tenemos por tratado y por constitución".

Además de los conflictos bélicos internacionales, como la guerra entre Rusia y Ucrania o la guerra de Israel en Gaza, que afectaron a los "patrones de comercio" del Canal de Panamá en medio de la "carestía de agua", según el administrador canalero.

"Hemos reinventado el negocio para poder seguir dando los resultados al país a pesar de esas condiciones adversas", sustentó.

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Para conmemorar el aniversario del canal ampliado, la administración de la vía celebró un escueto evento en las esclusas de Cocolí (Pacífico) con la presencia de trabajadores para homenajear sus labores.

El 26 de junio de 2016 fue inaugurado un tercer juego de esclusas del Canal de Panamá en Agua Clara (Atlántico) y Cocolí para buques más grandes que los que cruzan los carriles centenarios. Diez años después de ese hito, la vía ha superado expectativas y multiplicado sus ingresos.

En concreto, ese crecimiento de los ingresos del Canal ha permitido, junto con una serie de modificaciones en el cobro de varios servicios, cifras históricas como la del año fiscal 2025, cuando la vía logró ingresos de 5.705 millones de dólares, un 14,4 % más que el período anterior.

La construcción de las esclusas estuvo a cargo del Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por la constructora española Sacyr e integrado por la italiana WeBuild (antes Impregilo), la belga Jan De Nul, y la panameña Constructora Urbana SA (Cusa), con un coste de 5.250 millones de dólares.