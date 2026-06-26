Felipe VI prevé "un futuro enormente próspero" para la "magnífica" relación España-México

"En esta visita tan breve, no quería dejar de pasar la oportunidad (...) de celebrar juntos esta relación tan magnífica que hay entre España y México ya desde hace tanto tiempo", aseguró en Guadalajara (oeste) en un encuentro con miembros de la comunidad española en el país.

El monarca español, quien asistirá esta tarde (madrugada del viernes en España) al partido del Mundial de Fútbol entre España y Uruguay, subrayó, además, el "futuro enormemente próspero" para los lazos entre ambos países.

"Es verdad que va a mejor. La realidad de nuestra relación la representáis muchas veces vosotros, y también los mexicanos que viven en España de forma creciente", agregó en unas breves palabras en un hotel de la capital del estado de Jalisco.

Finalmente, indicó que lo importante es "sobre todo, hablar de futuro, trabajar por él, crear mejores condiciones" y "seguir caminando juntos en esta enorme comunidad que representa Iberoamérica en ambos lados del Atlántico".

Las palabras de Felipe VI se producen día después de la reunión celebrada el jueves en el Palacio Nacional, donde fue recibido por Sheinbaum, y que selló la normalización de las relaciones entre México y España después de varios años de tensiones diplomáticas originadas por la petición del Gobierno mexicano de que la Corona española ofreciera disculpas por los agravios cometidos durante la Conquista.

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Se trata del primer viaje del monarca español a México desde 2018.

En febrero, Sheinbaum invitó a Felipe VI a asistir al Mundial de Fútbol con una carta que destacaba que esta competición era "una coyuntura propicia para evocar la profundidad y el carácter singular de los vínculos entre México y España".